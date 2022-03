Nazionali, sono 13 i giocatori dell’Inter convocati dai propri Ct per le prossime gare

L’elenco di tutti i giocatori dell’Inter che sono stati convocati dai rispettivi Ct per i prossimi impegni

Tempo di sosta nazionali, ma in casa Inter è tempo di capire anche il da farsi e di tracciare la linea in base a quanto fatto vedere finora. I nerazzurri devono ora ripartire daccapo e in attesa però che i nazionali rientrino, Inzaghi prepara la partita contro la Juventus senza di loro.

Ben 13 i nerazzurri convocati dai rispettivi Ct in vista dei prossimi impegni internazionali. Ma, l’ultima novità in casa Inter riguarda proprio Lautaro Martinez ed è tutt’altro che una nota positiva. L’argentino è infatti risultato positivo al Covid-19 nella giornata di oggi e proprio per tale ragione ha dovuto rinunciare alla chiamata del commissario tecnico Lionel Scaloni. Simone Inzaghi si augura ora di poterlo riavere a disposizione quanto prima e lo stesso discorso vale esattamente per i propri compagni di squadra, ma in tanti faranno chiaramente ritorno ad Appiano Gentile con le energie contate, essendo che i prossimi match saranno decisivi per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e tra questi ci sono anche e soprattutto Alessandro Bastoni e Nicolò Barella (impegnati con l’Italia).

Inter, la nota ufficiale del club per quanto riguarda i 13 nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali

Di seguito l’elenco completo dei convocati e i loro impegni.

ITALIA: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni

Italia-Macedonia del Nord | Palermo, giovedì 24 marzo ore 20:45 | Semifinale playoff Qualificazioni Mondiali

(Eventuale finale playoff: 29/3 ore 20:45, Konya/Porto)

OLANDA: Denzel Dumfries

Olanda-Danimarca | Amsterdam, sabato 26 marzo ore 20:45 | Amichevole

Olanda-Germania | Amsterdam, martedì 29 marzo ore 20:45 | Amichevole

BOSNIA ED ERZEGOVINA: Edin Dzeko

Bosnia ed Erzegovina-Georgia | Zenica, venerdì 25 marzo ore 20:45 | Amichevole

Bosnia ed Erzegovina-Lussemburgo | Zenica, martedì 29 marzo ore 20:45 | Amichevole

SLOVACCHIA: Milan Skriniar

Norvegia-Slovacchia | Oslo, venerdì 25 marzo ore 18:00 | Amichevole

Finlandia-Slovacchia | Murcia, martedì 29 marzo ore 18:00 | Amichevole

CROAZIA: Ivan Perisic

Croazia-Slovenia | Doha, sabato 26 marzo ore 15:00 | Amichevole

Croazia-Bulgaria | Doha, martedì 29 marzo ore 16:00 | Amichevole

TURCHIA: Hakan Calhanoglu

Portogallo-Turchia | Porto, giovedì 24 marzo ore 20:45 | Semifinale playoff Qualificazioni Mondiali

(Eventuale finale playoff: 29/3 ore 20:45, Konya/Porto)

ARGENTINA: Joaquin Correa, Franco Carboni, Valentin Carboni

Argentina-Venezuela | Buenos Aires, sabato 26 marzo ore 00:30 (ora italiana) | Qualificazioni Mondiali

Ecuador-Argentina | Guayaquil, mercoledì 30 marzo ore 01:30 (ora italiana) | Qualificazioni Mondiali

CILE: Alexis Sanchez, Arturo Vidal

Brasile-Cile | Rio de Janeiro, venerdì 25 marzo ore 00:30 (ora italiana) | Qualificazioni Mondiali

Cile-Uruguay | Santiago del Cile, mercoledì 30 marzo ore 01:30 (ora italiana) | Qualificazioni Mondiali