UFFICIALE: niente Argentina per Lautaro | L’attaccante è positivo al Covid-19

L’ufficialità di Lautaro positivo al Coronavirus l’ha data la Federcalcio argentina

Lautaro salterà le gare di qualificazione a Qatar 2022 contro Venezuela ed Ecuador, con l’Argentina che ricordiamo ha già staccato il pass, perché positivo al Covid-19.

La notizia è stata data in via ufficiale dalla Federcalcio argentina e poi dall’Inter. L’attaccante dovrebbe comunque negativizzarsi in tempo per il big match contro la Juventus in programma dopo la sosta per le Nazionali.

#SelecciónMayor Lisandro Martínez, con una lesión muscular en isquiotibiales de su pierna izquierda y Lautaro Martínez, positivo de Covid 19, serán baja para esta doble fecha de eliminatorias. pic.twitter.com/tZZ4bDah9V — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 21, 2022

“FC Internazionale Milano comunica che Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di domenica prima della partenza per l’Argentina, dove sono in programma gli impegni con la propria nazionale.

Il giocatore seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.