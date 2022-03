L’Inter ragiona sul colpo a zero Dybala: ecco la possibile offerta

Marotta valuta l’occasione Dybala, del quale è da sempre grande estimatore. Da ieri è ufficiale il divorzio a giugno fra l’argentino e la Juventus

L’Inter c’era e a maggior ragione c’è adesso con l’ufficialità dell’addio alla Juventus. Paulo Dybala a zero, escluse commissioni che potrebbero non essere basse, rappresenta un’occasione di calciomercato che Marotta – come noto grande estimatore dell’argentino e colui il quale lo portò a Torino nel 20215 – tiene in forte considerazione.

L’affare, pure se a zero, presenta naturalmente degli ostacoli di natura economica. Come scritto da Interlive.it lo scorso 10 marzo, qualche addio ‘pesante in termini di ingaggi – vedi Sanchez e Arturo Vidal – può liberare spazio all’arrivo del classe ’93 di Rosario. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ il club di viale della Liberazione può eventualmente mettere sul piatto un contratto da 7 milioni di euro a stagione, magari comprensivi di qualche bonus. Potrebbe bastare per il sì? Difficile dirlo ad oggi. In Argentina parlano comunque di “incontro a giorni” proprio con l’Inter tra l’agente di Dybala, Jorge Antun, e la dirigenza interista. La priorità del numero dieci bianconero rimane la Spagna (per ora l’Atletico Madrid di Simeone sarebbe il club più concreto), però la possibilità di rivalsa con la maglia della grande rivale della Juve potrebbe ingolosirlo non poco.