FOTO e VIDEO | Incidente per Onana: ecco cosa è successo

Intoppo per Onana. Il futuro estremo difensore dell’Inter è rimasto coinvolto in un incidente. L’accaduto

Un epilogo tutt’altro che entusiasmante quello accaduto ad Andrè Onana nella giornata di oggi. L’attuale portiere dell’Ajax è difatti rimasto coinvolto in un incidente che per fortuna non ha riservato alcuna complicazione per quanto riguarda il classe 1996.

Il tutto è accaduto proprio in questa mattinata. Stando a quanto riportato da ‘Camfoot.com’, il futuro portiere dell’Inter, nel mentre stava viaggiando in auto -con meta Douala– è rimasto implicato in uno scontro automobilistico, ma che per fortuna non ha avuto alcuna conseguenza per quanto riguarda il talento camerunense. Il tutto perchè l’estremo difensore scuola Ajax si stava recando ad uno stage della propria nazionale, in vista della preparazione ai playoff che lo vedranno impegnato nel prossimo Mondiale in Qatar 2022. L’avvenimento si è registrato nella zona attorno a Sombo ed era più o meno in prima mattinata quando l’auto sulla quale viaggiava Onana è stata colpita da un altro veicolo. Per fortuna nessuna conseguenza per il numero 24 dei ‘lancieri’, mentre uno dei suoi amici presente sul mezzo è rimasto ferito.

Cameroon goalkeeper Andre Onana was involved in a car accident on his way to join his national team for the World Cup play-off against Algeria. https://t.co/jXYvMLZdf8 — KenyaMOJA.com (@KenMOJA) March 22, 2022

André Onana est bel et bien debout, rien de grave pour le gardien des lions indomptables qui va mieux…. pic.twitter.com/x4BHpF8hHB — Griffe 2 F⚽⚽T🇨🇲 (@Griffe2Foot) March 22, 2022

Calciomercato Inter, cosa manca a proposito dell’affare Onana: tutti i dettagli

Non c’è più alcun dubbio in merito a ciò, in quanto è ormai chiaro che il portiere scuola Ajax vestirà a tutti gli effetti nerazzurro il prossimo anno. Beppe Marotta e i suoi sono stati in grado di portare avanti l’affare a zero nello scorso gennaio e ora manca soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club. L’Inter e l’entourage del giocatore sono riusciti a chiudere per una cifra attorno ai 3 milioni di euro netti a stagione e l’estremo difensore camerunense difenderà per i prossimi 5 anni la porta degli attuali campioni d’Italia. Oltre all’ufficialità, si attendono soltanto ulteriori visite mediche in quel di Milano.