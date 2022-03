De Ligt: “Quando è sceso in campo Christian Eriksen ho avuto la pelle d’oca”

Inter, Christian Eriksen bagna il ritorno in campo con la sua Nazionale con un gran gol contro l’Olanda anche se non riesce ad evitare la sconfitta

La partita amichevole tra Olanda e Danimarca è terminata 4-2 per la formazione dei Paesi Bassi, ma quello che conta è stato il ritorno in campo con la maglia della Nazionale di Christian Eriksen. L’ex giocatore dell’Inter, ora in Premier League con il Brentord, non indossava la maglia della sua nazionale da quel maledetto 12 giugno 2021 durante la gara valida per il girone degli Europei contro la Finlandia. Il centrocampista è entrato in campo a inizio secondo tempo sul risultato di 3-1 per gli ‘Orange’ e dopo soli tre minuti, ha accorciato le distanze con un bel tiro di destro incrociato che si è infilato nell’angolino alto alla destra del portiere olandese. Il difensore olandese della Juventus Matthijs de Ligt al termine della gara, ha voluto dare il suo parere sul calciatore danese. Queste le sue parole: “Non è facile entrare duro in tackle su Christian. Ho avuto la pelle d’oca quando è sceso in campo. Ovviamente devi saperti scrollare di dosso la sensazione, visto che fai il giocatore, ma sei anche un po’ un essere umano in fondo. Siamo tutti molto felici che sia tornato a questo livello”.