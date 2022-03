INTERLIVE | Summit in sede: il terzino lascerà l’Inter in estate

Tutto fatto per il passaggio a titolo temporaneo del terzino. Da capire ora in quale club precisamente

Salvo clamorosi colpi di scena, il giovane e promettente terzino della Primavera dell’Inter non vestirà nerazzurro per la prossima stagione. Il tutto pare che sia legato attorno ad una scrupolosa decisione da parte della società e stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, emergono nuovi scenari.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, di recente è avvenuto un incontro con l’entourage di Mattia Zanotti, attuale terzino destro della Primavera nerazzurra che -lo scorso 12 dicembre- Inzaghi ha fatto debuttare in Serie A nel match d’andata contro il Cagliari terminato 4-0 in favore di Handanovic e compagni. Ovviamente si è parlato anche del futuro del classe 2003 nativo di Brescia, un futuro che con quasi ogni probabilità sarà -momentaneamente- lontano dall’Inter. La dirigenza e i rappresentanti del diciannovenne, che mesi fa ha firmato il suo primo contratto da professionista (in scadenza a giugno 2025), ragionano infatti su una esperienza in prestito in Serie B oppure addirittura in C. Tale decisione è stata presa in considerazione per poter permettere al giocatore di maturare e di giocare con continuità nel calcio dei ‘grandi’. Già diverse le squadre avrebbero manifestato interesse per Zanotti.