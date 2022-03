Serie A, 31esima giornata: designato l’arbitro di Juventus-Inter

La designazione arbitrale per la gara di ritorno in programma domenica sera fra Juventus e Inter

Sale l’attesa per quella che sarà la prossima 31esima giornata di campionato. Al termine di questa sosta nazionali, si affronteranno l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri.

La squadra guidata dal tecnico piacentino ha l’obbligo di dover ritrovare la via dei tre punti quanto prima, essendo che la vittoria in campionato manca dallo scorso 4 marzo contro la modesta Salernitana. Dall’altro lato invece, troviamo la Juventus di Massimiliano Allegri, che anche lei deve far fronte alla batosta post eliminazione Champions. Insomma, un match che siamo sicuri riserverà diverse sorprese. Se inoltre ci aggiungiamo il fatto che sia l’Inter che i bianconeri stiano lottando per i piani alti della classifica, il quadro è completato. Proprio per questo, ora che questa sosta delle nazionali è quasi oramai terminata, entrambe le squadre pongono la testa soltanto a quello che sarà il prossimo match di campionato, in programma il prossimo 3 aprile all”Allianz Stadium’ di Torino e valido per la 31esima giornata. Scopriamo insieme chi sarà a dirigere assieme a Massimiliano Irrati questa gara così esaltante.

Juventus-Inter, arbitra Irrati: i precedenti con entrambe le squadre

Fischietto tutto fiorentino per l’occasione. A Massimiliano Irrati l’arduo ed entusiasmante compito di dirigere questo match. I precedenti con entrambe le squadre per quanto riguarda l’arbitro della sezione di Pistoia sono più che positivi, essendo che il direttore di gara natio di Firenze ha già diretto in passato sia l’Inter che la Juventus. Storico che vede i nerazzurri con all’attivo 10 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ma il bilancio è ancor più favorevole nei confronti dei bianconeri, essendo che il club presieduto da Andrea Agnelli, riporta in favore ben 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sole sconfitte con il seguente giudice arbitrale. A coadiuvarlo ci saranno Ranghetti e Vivenzi. Quarto uomo designato Ghersini e al VAR ci sarà direttamente la coppia Mazzoleni-Passeri.