“Accanimento sull’Inter”: il grande ex svela il vero colpevole

Doppio annuncio tra presente e futuro: “Si capiva che c’erano episodi strani. Scudetto Chivu meritato”

Una volta interista, per sempre interista. Perché l’Inter ti entra dentro anche se vesti la maglia nerazzurra per un solo giorno, figuriamoci per chi l’ha indossata per cinque stagioni come Gianluca Pagliuca. Intervistato dal sito Time2Play, l’ex portiere nerazzurro ha fatto i complimenti a Chivu per lo scudetto: “Ottima stagione dopo la cocente delusione dell’anno scorso. Arrivasse pure la Coppa Italia sarebbe la ciliegina sulla torta”.

Uno scudetto sul quale qualcuno sta cercando di gettare delle ombre con il caso Arbitropoli: “È meritatissimo e mi sorprende questo accanimento nei confronti dell’Inter visto che per ora l’inchiesta riguarda gli arbitri e non tesserati nerazzurri o di altri club di Serie A. Probabilmente è qualche tifoso che scrive sui giornali che non vedeva l’ora di gettare benzina sul fuoco” la frecciata di Pagliuca a una parte della stampa.

Pagliuca ha vissuto anni in cui poi si è scoperto il vero marcio con Calciopoli: “Avevamo la sensazione che ci fosse qualcosa, si capiva che c’erano episodi strani… Si crede sempre alla buona fede di tutti e invece qualcosa di losco c’era veramente. Negli anni all’Inter ho conosciuto due persone straordinarie come Moratti e Facchetti. E ho giocato insieme a Ronaldo che ti faceva vincere le partite. Abbiamo ancora una chat, siamo molto uniti”.