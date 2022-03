Inter, soltanto in 5 fanno festa e volano al Mondiale di Qatar 2022

Tutti i giocatori dell’Inter che parteciperanno a Qatar 2022. Salgono a 7 le esclusioni eccellenti

Duole ancora e non poco la beffarda eliminazione dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Un dramma che racchiude migliaia di italiani e che non ha bisogno di distinzioni a proposito delle diverse tifoserie in questo caso. Ecco i nomi di chi volerà invece verso Qatar 2022 nel prossimo inverno.

Nella nottata di oggi, è arrivata anche l’eccellente esclusione da parte del Cile di Alexis Sanchez e Arturo Vidal (fatale la sconfitta con l’Uruguay). I due nerazzurri non raggiungeranno il Qatar nel prossimo inverno, così come i loro compagni Alessandro Bastoni e Nicolò Barella (reduci dall’ inspiegabile sconfitta rimediata contro la Macedonia). Ma non è finita qui, in quanto -oltre ai già citati- a far compagnia al proprio club in futuro ci saranno anche: Edin Dzeko; Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. Nominativi più che inaspettati, essendo che sia Turchia che Bosnia e Slovacchia non faranno parte di questa competizione. Ad aver superato le fasi finali, ci hanno pensato invece Lautaro Martinez (pur non avendo raggiunto il ritiro de la ‘Albiceleste’ per via del Covid) e Joaquìn Correa con la propria Argentina; Matiàs Vecino col proprio Uruguay (vittoriooso per 0-2 sul Cile); Denzel Dumfries con la sua Olanda e per concludere Ivan Perisic con i propri connazionali della Croazia.