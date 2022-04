Juve-Inter non finisce mai: nuova sfida sul mercato

Altra sfida ma questa volta al di fuori del campo. Juventus e Inter si sfidano per avere la meglio sul mercato

Riflettori puntati ancora una volta su Juventus-Inter. Dopo il match di ieri sera, terminato per 0-1 in favore degli attuali campioni d’Italia, le due compagini continuano a sfidarsi, anche se in questa circostanza il tutto avviene fuori dal campo.

Un match che come al solito non ha fatto mancare alcuna polemica nei confronti di entrambe le squadre. Tanti gli episodi dubbi e che stanno continuando a far parlare di se nelle ultime ore. Ma, nonostante ciò, ad aver avuto la meglio (ancora una volta) sono stati ancora i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita a sbancare l”Allianz Stadium’ e batte così per la seconda volta in stagione (dopo la finale di Supercoppa si intende) la ‘Vecchia Signora’. Tre punti più che fondamentali quelli appena ottenuti dai nerazzurri, i quali permettono agli attuali campioni d’Italia di rilanciarsi così in classifica. Handanovic e i suoi si godono ora la vittoria, ma mettono già la testa a quella che sarà la prossima gara casalinga contro l’Hellas Verona, anche se, pare che Juventus-Inter non sia ancora terminata del tutto, in quanto i due club continuano a sfidarsi ora sul mercato.

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono gli occhi su Khephren Thuram: su di lui c’è anche la Juventus

Un ‘derby d’Italia’ che continua a procrastinarsi anche al di fuori del campo. Questa volta Juventus e Inter si sfidano sul fronte calciomercato. L’osservato speciale è Khephren Thuram (figlio d’arte dell’ex campione del mondo Lilian). Il centrocampista del Nizza sta riservando numeri davvero importanti si qui: restano a 3 i gol e le ben 29 presenze collezionate in Ligue 1 dal classe 2001. Statistiche tutt’altro che banali e che non a caso -stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’- stanno spingendo sia i bianconeri che i nerazzurri a volerci puntare su (non è un caso che gli emissari di entrambi i club fossero presenti al match contro il Rennes per poterlo visionare da vicino). L’estate scorsa, la dirigenza degli attuali campioni d’Italia è stata davvero vicina al voler portare al termine l’operazione che riguardava l’approdo di suo fratello maggiore Marcus alla corte milanese. Un affare che non si è più concretizzato per via del serio infortunio rimediato in estate dal centravanti del Borussia M’Gladbach (da lì si è preferito virare su Correa). Ma ora, nel destino della ‘Beneamata’ potrebbe esserci appunto un altro Thuram e il costo del cartellino si aggira ora come ora intorno ai 20 milioni di euro.