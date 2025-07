“Notizia priva di fondamenta”: il comunicato che scuote l’Inter

Il presidente Beppe Marotta deve prendere atto di come stanno le cose. Ripercussioni in questa finestra di calciomercato per i nerazzurri

Per l’Inter la stagione 2025-26 rappresenta una sorta di anno zero. Non soltanto perché dopo quattro stagioni non ci sarà più Simone Inzaghi alla guida tecnica. Oltre a lui, diversi calciatori potrebbero lasciare Appiano Gentile, soprattutto tra i senatori.

Per non parlare di Cristian Chivu, che per la prima volta si troverà ad affrontare una stagione intera dall’inizio del ritiro e dovrà farlo in club che ha l’ambizione di lottare su tutti i fronti.

Senza dimenticare che, insieme alla Juventus, i nerazzurri saranno gli ultimi ad iniziare il precampionato, essendo reduci dalle fatiche del Mondiale per Club, che ha fatto da corollario ad una annata infinita. Insomma, tanti punti interrogativi accompagnano il club di Viale della Liberazione.

E mentre i giocatori sono finalmente in vacanza, gli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin sono al lavoro per ringiovanire e rinforzare la rosa, come chiesto dal fondo Oaktree.

Questo non vuol dire, tuttavia, che saranno sono gli ‘anziani’ a fare le valigie. Oltre ai vari Acerbi, Darmian, Sommer e Mkhitaryan, infatti, vanno monitorate tante situazioni.

Da Calhanoglu che spinge per andare al Galatasaray a Pavard, che si è reso protagonista di un altro dei casi dell’estate con la foto del padel. E poi ci sono i calciatori sacrificabili a fronte di offerte importanti che potrebbero arrivare, specie dalla Premier League.

Calciomercato Inter, Bisseck all’Aston Villa? La verità da Birmingham

Tra questi il principale indiziato risponde al nome di Yann Bisseck. Arrivato due estati fa dall’Aarhus come un perfetto sconosciuto per appena 7 milioni di euro, adesso è entrato nel giro della Nazionale tedesca ed il suo cartellino è valutato cinque volte il prezzo di spesa. Nei giorni scorsi la ‘Gazzetta dello Sport’ aveva ipotizzato la sua cessione all’Aston Villa proprio per una cifra vicina ai 35 milioni di euro che sarebbero stati reinvestiti in Leoni del Parma.

Una realtà ben diversa è quella che giunge dall’Inghilterra, dove il portale ‘Birmingham Live’ scrive che la “notizia è priva di accuratezza“. Non risulta alcuna trattativa né intenzione di fare un’offerta da parte dell’Aston Villa per il 24enne difensore centrale nerazzurro. Peraltro i Lions sono stati appena sanzionati dalla Uefa per violazione del fair play finanziario in alcune operazioni, fra cui lo scambio tra Douglas Luiz con Iling Jr e Barrenechea fatto con la Juve. Bisseck resta sul mercato per l’Inter, ma forse andranno cercati nuovi acquirenti.