Offerta irrinunciabile: titolarissimo lascia l’Inter per il Manchester City

Il pilastro nerazzurro può approdare alla corte di Pep Guardiola: tutti i dettagli

Quella che sta per cominciare dovrà, in casa Inter, essere inevitabilmente la stagione del riscatto. Dopo un’annata chiusa a fatica nella quale i nerazzurri hanno seminato tanto e raccolto nulla, è tempo di tornare a vincere.

Ambizioni immutate, Cristian Chivu in panchina e la voglia di riportare sorrisi e festeggiamenti sulla Nord. Beppe Marotta conosce meglio di chiunque altro la situazione ed in tal senso il calciomercato estivo, che sta per entrare nel vivo, potrebbe effettivamente regalare novità importanti.

Tanto per quanto riguarda nuovi arrivi, quanto per le potenziali cessioni. Perché Pep Guardiola sembrerebbe orientato a pianificare un clamoroso scippo alla ‘Beneamata’.

Dall’Inter al Manchester City: affare da urlo

Il portale britannico ‘Footballtransfers.com’, attraverso fonti vicine al Manchester City, rivela come il club inglese abbia avviato i colloqui con l’Inter per l’acquisto del terzino nerazzurro Denzel Dumfries.

Il terzino olandese sembrerebbe essere quindi, all’improvviso, uno degli obiettivi prioritari dei ‘Citizens’ che fino a questo momento restano il club ad aver speso di più in sede di mercato durante l’estate.

La società avrebbe in mente, dopo aver letteralmente ‘scippato’ Tijjani Reijnders al Milan in un’operazione nata e chiusa in pochi giorni, di tornare ad attingere a Milano. Stavolta sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Dumfries nell’ultimo anno ha collezionato 47 presenze con 6 assist, tra campionato e coppe, e addirittura 11 gol. Numeri pazzeschi per un laterale basso che, a questo punto della sua carriera, è tra i top nel ruolo. Lo scorso novembre ha rinnovato con i nerazzurri fino al 2028: adesso la chiamata di Pep Guardiola può rappresentare una svolta inattesa per il nazionale ‘orange’.

Dumfries al City: scenario pazzesco

Negli ultimi tempi ci ha pensato con forza il Barcellona anche se l’avvento del Manchester City e i problemi economici del club di Laporta non farebbero altro che spianare la strada ai ‘Citizens’. In tal senso, c’è un fattore fondamentale che potrebbe portare all’accelerata per la firma di Dumfries.

Nel contratto dell’ex PSV è presente una clausola valida dal 1° al 15 luglio, che permetterebbe a club esteri di acquistare il suo cartellino per appena 28 milioni: 25 milioni se fosse stato preso entro il 5 luglio, dal 10 al 15 il prezzo sarebbe di 30 milioni.

Questo il motivo del conclamato interesse del Barcellona, discorso identico per il City che sembra però intenzionato a spingere il prima possibile per portare il 29enne di Rotterdam a raggiungere il connazionale Reijnders all’Etihad Stadium.