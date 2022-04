Hakimi tradisce l’Inter: ritorno pazzesco in Serie A

L’Inter la scorsa estate ha sacrificato Achraf Hakimi per rimettere i conti in ordine. Il marocchino non ha vissuto una grande annata a livello ambientale e non è da escludere un ritorno in Serie A

Quella scorsa è stata un’estate ricca di cambiamenti per l’Inter che ha immediatamente rotto col recente passato subito dopo la vittoria dello scudetto. I nerazzurri infatti persero in un colpo solo Conte, Hakimi e Lukaku, con soprattutto l’esterno marocchino che andò via presto proprio per rimettere in ordine dei conti problematici. L’ex Real Madrid è quindi approdato nel Paris Saint Germain delle superstar col chiaro obiettivo di vincere la Champions League.

Tutto sfumato fin troppo presto per Messi e compagni, con Hakimi che pur mantenendo numeri buoni a livello personale, non sembra vivere la sua miglior annata. In calo rispetto alla stagione in nerazzurro e non troppo legato a spogliatoio e ambiente, ha avuto problematiche anche di natura tattica vista la differenza di modulo tra Conte e Pochettino.

Calciomercato Inter, tentativo Juve per Hakimi: doppio scambio

Il suo desiderio di cambiare aria può essere un segnale per chi necessita di un forte laterale destro, e tra le pretendenti ecco spuntare persino la Juventus. In questo senso secondo quanto riferito da ‘Calciomercatonews.com’, i bianconeri potrebbero essere attratti dalla possibilità di imbastire un doppio scambio col PSG inserendo in trattativa un paio di calciatori che non hanno vissuto una stagione positiva e che potrebbero partire.

Si tratta di Kean e Alex Sandro verrebbero messi sul piatto dalla Juve per limare al ribasso l’eventuale richiesta del Paris che non lo lascerà partire per meno di 50/60 milioni di euro. Hakimi fu acquistato la scorsa estate per 68 e l’elemento che può fare la differenza è proprio la volontà del ragazzo. Sullo sfondo anche il Real Madrid.