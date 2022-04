Handanovic tra rinnovo e conferme sul nome dell’eventuale sostituto: affare a zero

Arriva la conferma su due alternative a Samir Handanovic nel caso in cui non rinnovasse con l’Inter nelle prossime settimane

Questa stagione è stata fondamentale per l’Inter sotto il profilo delle riconferme, per poter dare continuità ad un progetto in costante crescita iniziato sotto la guida di Conte ed adesso nelle buone mani di Inzaghi.

Dopo i rinnovi di contratto di Barella e Brozovic, assieme ai presunti indiziati Perisic e Skriniar, il club meneghino dovrebbe rinnovare senza troppe difficoltà anche quello del portiere Samir Handanovic che ha fornito una prestazione soddisfacente contro la Juventus nella scorsa giornata di campionato. Per lui potrebbe giungere la proposta di un anno più un eventuale altro anno opzionale al compimento di determinate condizioni. Nell’eventualità in cui questo non accadesse, tuttavia, si pensa già al sostituto che possa fungere da alternativa all’entrante Onana. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, a conferma di quanto detto in precedenza da ‘interlive.it‘, sarebbero stati proposti due nomi caldi a parametro zero in estate: Strakosha della Lazio ed Ospina del Napoli.