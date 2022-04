INTERLIVE | Incontro settimana scorsa: la priorità di Dybala è l’Inter

Pualo Dybala ha messo l’Inter in cima alle sue preferenze. Settimana scorsa summit con l’agente dell’argentino scaricato dalla Juve

La pista Dybala è sempre più calda per l’Inter. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it la scorsa settimana c’è stato un incontro con l’agente Antun, evidentemente già per parlare di eventuali cifre. Il tutto partendo da un presupposto, ovvero che l’argentino scaricato dalla Juve ha messo i nerazzurri in cima alle sue preferenze.

Forse per senso di rivalsa sui bianconeri, forse per il legame con Marotta e per il piacere di restare in Italia, in un campionato che ormai conosce alla perfezione: la priorità di Dybala è l’Inter. Più della Spagna e dell’Atletico, il quale avrebbe già avuto approcci concreti con il suo rappresentante. Lo stesso il Tottenham, anche se quello degli inglesi di Paratici e Conte è stato perlopiù un timido sondaggio. Resta da capire come potrà andare in porto l’operazione, su che basi economiche – si parte comunque da circa 7-7,5 milioni a stagione – e dietro che genere di ‘sacrificio’. In ottica bilancio, alias monte ingaggi può bastare l’addio della coppia cilena Vidal-Sanchez, con la eventuale cessione di Lautaro che appare più legata a esigenze di cassa che in chiave arrivo di Dybala.