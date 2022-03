INTERLIVE | Dybala: al momento la pista Inter è la più concreta

Ad oggi l’Inter è la squadra che ha manifestato un interesse più consistente per Paulo Dybala. Operazione possibile anche coi soli addii di Vidal e Sanchez

Dybala non è vicino all’Inter ma, come appreso da Interlive.it, l’interesse dei nerazzurri per l’argentino è ad oggi quello più concreto. Al momento, però, la dirigenza di viale della Liberazione non è andata oltre, ovvero non ha presentato alcuna offerta ufficiale senza escludere che possa aver già avuto un incontro con l’agente Antun.

Quanto da noi raccolto è una conferma su quello che è stato detto e scritto in Argentina, dall’autorevole ‘Tyc Sport’: l’Inter è la squadra che fin qui ha manifestato un interesse più consistente per il classe ’93 di Rosario scaricato dalla Juventus. D’altronde l’affetto e la stima nei suoi confronti da parte di Marotta sono ben noti, vediamo poi se il tutto si tramuterà in una proposta vera e propria. In teoria i nerazzurri potrebbero fare l’operazione Dybala già liberandosi dei cileni Vidal e Sanchez, i cui ingaggi lordi pesano a bilancio per circa 18 milioni di euro.

Il ‘sacrificio’ di Lautaro per prendere il connazionale avrebbe poco senso, diciamo anche che sarebbe una follia. E poi Dybala, un profilo che piace all’Atletico di Simeone come in Premier, sarebbe disposto ad attendere l’arrivo dell’estate per definire il suo futuro? E’ irrealistico. Lautaro potrebbe tuttavia partire a prescindere, per fare cassa e finanziare la prossima campagna acquisti, seppur solo in caso di un’offerta irrifiutabile che non sembra essere all’orizzonte.