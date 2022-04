Non solo Lukaku: “Anche lui vuole tornare all’Inter”

La rivelazione del giornalista di ‘7 Gold’ a ‘CMIT TV’ sul desiderio condiviso da Lukaku ed un’altra ex fiamma nerazzurra

Che Romelu Lukaku avesse palesato il proprio rimpianto per aver lasciato l’Inter e, nelle settimane successive, chiesto addirittura di voler tornare sui suoi passi non è più cosa nuova. Se ne parla da tanto, un po’ ovunque.

Alla ‘CMIT TV’, tuttavia, hanno carpito una importantissima rivelazione del tutto inedita in questo scenario, fatta trapelare dal giornalista dell’emittente ‘7 Gold’, Fabio Santini: “Da un paio di settimane sia Lukaku che Hakimi stanno inondando di messaggi WhatsApp i vecchi colleghi dell’Inter, dicendo loro di voler fare ritorno a Milano con un ritocco sull’ingaggio”.

Anche l’esterno destro marocchino, dunque, pare non aver digerito l’addio e gradito del tutto l’ambiente che lo ha accolto a partire dalla scorsa estate per tutto un anno solare. Quel che più gli sarà mancato, probabilmente, affonda le radici in un bisogno intrinseco di sentirsi parte di qualcosa di grande mantenendo una posizione di assoluto prestigio. Qualcosa che entrambi i calciatori, sia al Chelsea che al PSG, non hanno forse avuto modo di provare per via della presenza di tanti altri volti di assoluto spessore internazionale.

Lukaku-Hakimi, sul ritorno in nerazzurro lo sgambetto di Conte

“L’unico modo che ha Lukaku per tornare all’Inter è tramite un prestito secco”, sottolinea Santini. “Al momento però c’è una trattativa in corso tra Conte ed il PSG. In parole povere, dove va l’uno lo segue anche l’altro. Il club parigino ha tutti gli attributi per essere ben accetto dal centravanti belga. Non credo tornerà all’Inter, piuttosto seguirà il suo allenatore”, conclude.