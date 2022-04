Quattro colpi da 100 milioni: il Milan prova a fregare l’Inter

Milan scatenato sul mercato. I rossoneri sono pronti a mettere le mani avanti su quattro gioielli in vista della prossima stagione. Inter avvisata

Il Milan affila gli artigli e si proietta già in vista della prossima stagione. Tanti i profili monitorati sino a questo momento e spunta ora un nuovo nome che è finito da tempo nel mirino della dirigenza dell’Inter. La lotta scudetto si accende anche sul mercato.

E’ tempo di derby non solo sul campo, ma anche sul mercato. Nonostante ci sia un/quarto di stagione da portare ancora al termine, Inter e Milan sono da tempo a lavoro per potersi accaparrare quanti più giocatori possibili in vista della prossima finestra estiva. La lotta scudetto sembrerebbe aver preso una piega del tutto inimmaginabile a inizio campionato e ora, c’è un solo punto che separa potenzialmente ben tre squadre (i nerazzurri necessitano di recuperare ancora la gara col Bologna). A guidare la classifica, c’è ora la squadra capeggiata da Stefano Pioli, ma i giochi restano ancora del tutto aperti essendo che mancano ancora sette giornate al termine. Cugini che oltre a doversi affrontare sul campo il prossimo 19 aprile -nel match di ritorno di Coppa Italia– si danno battaglia anche sul fronte mercato. Spunta ora a Milanello il nome di un promesso sposo della ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, il Milan prepara il colpo da 100 milioni di euro: c’è anche Scamacca nel mirino

Una cosa è certa: a Milano, ne l’Inter e ne il Milan hanno benchè la minima intenzione di porsi alcun limite, in quanto entrambi i club restano da tempo sulle orme di molteplici giocatori. Non è più un segreto infatti che i nerazzurri siano sulle tracce di Dybala, Frattesi e Scamacca. Ma, proprio per quanto riguarda quest’ultimo, non è escluso che qualche scenario possa evolversi. A proposito di ciò, i rossoneri hanno intenzione di autofinanziare un colpo da 100 milioni; affare nel quale rientrerebbero i nomi di: Sven Botman, Renato Sanches, Divock Origi e per concludere Gianluca Scamacca. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta’ infatti, Pioli e i suoi starebbero optando per il classe 1999 come dopo Ibra. Gli attuali campioni d’Italia -pur avendo già da tempo un accordo- restano comunque in pole, ma la squadra presieduta da Paolo Scaroni tenta ora il sorpasso, in quanto Marotta e i suoi hanno l’obbligo di dover prima vendere. L’affare potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro ed entrambe le milanesi fanno ora sul serio.