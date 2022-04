Contatti serrati, salta lo scambio ma Asensio arriva a Milano

Rivoluzione sulla trequarti. Il Milan punta forte a rinforzare la batteria di fantasisti e l’oggetto del desiderio è Marco Asensio, che era stato accostato anche all’Inter

La battaglia eterna tra Inter e Milan può spostarsi, come spesso capita, anche dal campo al mercato. Sul terreno di gioco i rossoneri conducono la Serie A con un punto di margine sul Napoli secondo e 4 sui nerazzurri di Inzaghi che hanno però una gara da recuperare. Tutto aperto quindi per la corsa allo scudetto, ma non è l’unico campo di battaglia in cui le due meneghine sono pronte a lottare.

La scorsa estate è stata la volta di Hakan Calhanoglu agire da pomo della discordia tra Inter e Milan, col passaggio in nerazzurro a parametro zero suonato come un ‘tradimento’ ad occhi, orecchie e cuore dei tifosi milanisti. L’eterna lotta però perdura anche su possibili obiettivi in comune come Marco Asensio, a tratti accostato al club di Suning ma forte desiderio della squadra di Pioli.

Calciomercato Inter, Asensio al Milan: contatti serrati per arrivare a Milano

Asensio ha giocato molto meno del previsto in questa stagione raccogliendo tante esclusioni e bocciature da parte di Carlo Ancelotti. Col contratto in scadenza 2023 non è dunque impensabile un suo addio al Real Madrid in estate prima di rischiare di perderlo a costo zero tra un anno.

Contatti serrati per lui con il Milan che prima di un accordo con il Real può trovare presto l’intesa con il fantasista spagnolo. Asensio può rilanciarsi a Milano, ma non all’Inter, dove peraltro Marotta un pensierino lo ha fatto in passato, ma bensì ai rivali rossoneri. Il club interista ci aveva pensato con il Real che avrebbe potuto offrirlo in cambio di Skriniar: il suo destino se in Italia potrebbe però essere milanista.