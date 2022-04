Caressa: “1 fisso, i nerazzurri vinceranno la gara di San Siro”

Inter-Verona, il pronostico di Fabio Caressa preoccupa i tifosi nerazzurri che si augurano che questa volta sia esatto

Il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa, come ogni settimana ha dato il suo pronostico sulla gara della squadra nerazzurra, ricordiamo che settimana scorsa prima di Juventus-Inter, insieme al giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, aveva dichiarato con gran convinzione la sicura vittoria della squadra bianconera. Intervenendo come ogni sabato mattina su Radio Deejay durante il programma ‘Deejay Football Club’, in vista di Inter-Verona il noto giornalista ha dichiarato apertamente che questa volta sarà la formazione di Simone Inzaghi a fare suoi i tre punti dell’incontro e ha infatti detto: “1 fisso, i nerazzurri vinceranno la gara di San Siro”. Dopo queste sue parole, la tifoseria nerazzurra è corsa a fare gli scongiuri, sperando che in questo caso la sua previsione sia esatta. Comunque la vittoria della squadra meneghina, metterà sicuramente maggiore pressione sia al Napoli che affronterà domani pomeriggio allo stadio San Paolo/Maradona la Fiorentina, che al Milan atteso domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino dalla squadra di Juric.