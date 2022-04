Il derby tra Inter e Milan non è solo sul prato verde, ma è sfida anche nel calciomercato

Inter, possibile derby di mercato con il Milan per l’esperto trequartista del Manchester United Juan Mata

A 7 giornate dalla fine, ma con la squadra nerazzurra che deve recuperare la gara con il Bologna allo stadio Dall’Ara, la sfida tra le due compagini meneghine è sempre più accesa. Nell’attesa di vedere chi la spunterà, senza sottovalutare il Napoli di Luciano Spalletti, c’è un altro derby che si disputa fuori dai campi di calcio che è quello di mercato. Sono tanti gli obiettivi che interessano entrambe le due società a partire da Scamacca, l’attaccante del Sassuolo che sta disputando un’ottima stagione e che la società emiliana valuta intorno ai 40 milioni di euro. Ma la gara di mercato non si ferma solo ai confini italici, in Premier League c’è un calciatore del Manchester United che è in scadenza di contratto e non rinnoverà con la squadra inglese. Il trequartista spagnolo Juan Mata, giocatore esperto e che ha militato prima nel Chelsea e ora nei ‘Red Devils‘ il 28 aprile compirà 34 anni e prima di appendere gli scarpini al chiodo, vorrebbe provare a giocare in un altro campionato. L’unico difetto di questo calciatore è la discontinuità, ma sul suo valore nulla da eccepire. Come ha riportato Calciomrcato.it.