Sogno di Marotta ma lo compra la Juve: accordo da 60 milioni

Per il centrocampo dell’Inter del futuro c’è un sogno che da tempo pervade la mente di Marotta ma potrebbe finire alla Juventus. Le cifre

Il dualismo tra Inter e Juventus continua senza alcuna sosta, non solo in campo ma come spesso capita anche sul mercato. In particolare sia nerazzurri che bianconeri cambieranno qualcosa a centrocampo ed un sogno potrebbe accumunare entrambe. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, pilastro della mediana della Lazio ormai da anni ma sulla bocca di tanti uomini mercato da diverso tempo, in virtù di una crescita esponenziale e di un rendimento da campione assoluto.

Da anni ormai sono tutti pazzi per il centrocampista serbo arrivato alla sua maturità calcistica, e con la giusta proposta anche alla fine della sua militanza nella capitale. Anche quest’anno i numeri non mentono con Milinkovic capace di mettere a referto 9 gol ed altrettanti assist in Serie A. Cifre che abbinate ad un rendimento sempre al top ne fanno un uomo mercato per Italia ed estero.

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic per la Juventus: le cifre di un affare bianconero

Ex pupillo di Inzaghi ai tempi della Lazio, Milinkovic-Savic dopo tante voci sul suo valore e su possibili interessamenti, potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura in biancoceleste. Nello specifico la Juventus pare aver virato decisamente su di lui.

Il serbo vuole restare in Italia e il suo agente Kezman avrebbe già ricominciato a flirtare con la dirigenza bianconera. L’accordo tra le parti si può raggiungere presto sui 6 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni: un totale di 60 milioni. A tanto poi la Juve potrebbe provare a chiudere l’affare con la Lazio per ciò che concerne il cartellino. Stavolta Lotito pare abbia aperto ad una cessione di Milinkovic per finanziare il mercato. Marotta lo apprezza molto da sempre ma l’Inter non è in corsa per il serbo.