Allegri: “Contraccolpo della sconfitta con l’Inter, restano i favoriti”

Le parole del tecnico bianconero a qualche giorno dalla sconfitta subita contro l’Inter, poi il pensiero sull’addio di Dybala destinato ai nerazzurri

La vittoria della Juventus contro il Cagliari non è riuscita a scacciare l’amarezza del pesante risultato negativo ottenuto contro l’Inter non tanto in termini di quantità di reti subite (solo una, ndr) ma per una serie di episodi di cui i bianconeri non sono stati affatto contenti per come sono stati gestiti.

Così Allegri, tecnico juventino, a ‘Sky Sport’: “Fa male perdere in quel modo, quando giochi bene. Preferisco subire le critiche nel caso contrario, quando vinci ma giochi male. È sfumata la possibilità di ambire allo Scudetto, il contraccolpo è stato forte. Loro restano i favoriti alla vittoria finale”.

Poi su Dybala: “Ci sono storie che nascono e finiscono. La società è stata chiara sul futuro di Paulo, valutiamo assieme a lui il da farsi. Si sta ancora impegnando molto per questa maglia nonostante gli infortuni, resta un calciatore importante ed un professionista serio”.