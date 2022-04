Inzaghi e il rinnovo: ecco le cifre del nuovo contratto

Il punto sul rinnovo di Simone Inzaghi. L’Inter è pronta a voler estendere la propria fiducia al suo attuale tecnico

Tutta la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi vanno verso il “sì” anche per i prossimi anni a venire. Determinante la vittoria maturata in casa della Juventus lo scorso 3 aprile e ora, il tecnico piacentino e i suoi ragazzi si preparano al meglio per questa cavalcata finale verso la rincorsa allo scudetto.

Non avrebbe potuto chiedere di più l’Inter da questa 32esima giornata di campionato. I nerazzurri si sono resi protagonisti di un sonoro 2-0 rifilato all’Hellas Verona e ora, Inzaghi e i suoi possono davvero sorridere alla classifica per via dell’ennesima frenata da parte di Milan e Napoli. Pesa e non poco il 2-3 incassato nella gara casalinga dai ‘partenopei’ contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano in formato super. Situazione agrodolce invece per il Milan, in quanto i ragazzi di Stefano Pioli non sono riusciti ad uscire vittoriosi dallo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ per via del secondo 0-0 consecutivo maturato -questa volta- contro la squadra di Ivan Juric. D’altra parte, tutto ciò che occorre ora, è pianificare anche il futuro (poichè la prossima stagione è ormai alle porte). Si parte appunto dal rinnovo del leader tecnico nerazzurro.

Calciomercato Inter, i nerazzurri e Inzaghi vanno verso il sì: le cifre del futuro contratto

La vittoria ottenuta contro la Juventus sembra aver fatto ritrovare all’Inter quella consapevolezza dentro di se. Lo testimonia la splendida prestazione fornita nella gara casalinga contro l’Hellas Verona di Tudor. Sullo sfondo ora, emergono nuovi scenari. Se ne parlava ormai da tempo, ma entrambe le parti avevano deciso di incontrarsi a fine stagione. Proprio per questo, non ci sono più dubbi in merito al rinnovo di Simone Inzaghi. Stando a quanto riportato da ‘Gazzetta.it‘ il tecnico piacentino firmerà nei prossimi mesi il prolungamento di contratto che lo vedrà legato ai nerazzurri sino al prossimo 2025. L’ex allenatore della Lazio andrà a guadagnare quindi 6 milioni di euro l’anno (circa 36 lordi) per le prossime tre stagioni e vedrà alzarsi il proprio stipendio di ben 1,5 milioni di euro (salutando così i 4,5 attuali). Chiara la mossa da parte del club, in quanto Zhang e i suoi intendono dare continuità al proprio progetto.