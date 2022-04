Bocelli: “La mia squadra sarà favorita quando avrà vinto matematicamente il campionato”

Inter, Andrea Bocelli si agra che il 27 aprile l’ex giocatore nerazzurro ora al Bologna Arnautovic non faccia gol

Il famoso cantante Andrea Bocelli, noto anche per essere un tifoso della squadra nerazzurra, è stato intervistato da ‘SuperTele’ programma in onda su Dazn, al termine della 32esima giornata di campionato che ha visto tornare favorita per lo scudetto la squadra di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta casalinga del Napoli contro la Fiorentina e il pareggio a reti inviolate allo stadio Olimpico Grande Torino tra la formazione di casa e il Milan. Il noto tenore, ha voluto espressamente evitare toni trionfalistici ma anzi è stato molto scaramantico in merito a questa situazione positiva per la sua Inter. Queste le sue parole: “La mia squadra sarà favorita quando avrà vinto matematicamente il campionato. Però dico una cosa: spero che Arnautovic abbia segnato tutti i gol ieri e che non ne faccia nel recupero del 27 aprile”. Per quanto riguarda la gara contro la squadra emiliana, è atteso nei prossimi giorni il responso sul ricorso dell’Inter, che potrebbe decretare lo 0-3 a tavolino a favore della squadra di Simone Inzaghi.