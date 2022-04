Futuro in bianconero: offerto all’Inter ma firmerà con la Juve

Dapprima indicato come uno dei possibili partenti, il futuro del portiere resterà bianconero: ritirata la proposta all’Inter

Al pari dell’Inter, anche il mercato della diretta rivale Juventus prende colore dapprima sul fronte rinnovi per la prossima stagione. Dopo quello di Cuadrado, il club bianconero è in procinto di discutere le condizioni che legheranno ancora una volta a sé il futuro di Mattia Perin.

Il portiere, in scadenza il prossimo giugno, era stato offerto giusto qualche tempo fa alle migliori offerenti tra cui anche l’Inter in qualità di vice Onana, non sapendo quale potesse essere il destino del capitano Handanovic. L’offerta pare però essere stata ritirata, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Calciomercato Inter, Perin resta in bianconero

Ad aver giocato un ruolo essenziale in chiave rinnovo è stata proprio la volontà del calciatore di non sposare, per il momento, nessun altro progetto al di fuori da quello bianconero nonostante lo scarsissimo spazio riservatogli sin dall’inizio della sua avventura a Torino. L’Inter, dal canto suo, dovrebbe contare ugualmente sull’esperienza di Handanovic e quindi non necessitare più di alcun sostituto.