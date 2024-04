Festa Scudetto: da via Achille a piazza Duomo, il percorso ufficiale

Svelato il tour ufficiale del bus scoperto dell’Inter che percorrerà le strade del centro cittadino a partire dal termine della partita contro il Torino, fino alle ore 20

Era nell’aria ma mancava ancora l’ufficialità. Non si tratta di operazioni di mercato o simili, quanto piuttosto un punto cardine della stagione che sta particolarmente a cuore del club nerazzurro nell’ultimo periodo a seguito della vittoria contro il Milan e la conquista aritmetica sul campo del ventesimo Scudetto della propria lunga storia secolare.

È infatti tempo di festeggiamenti e come anticipato diversi giorni fa, la dirigenza di Viale della Liberazione assieme al resto dello staff parte integrante del progetto nerazzurro hanno iniziato ad adoperarsi per rendere i tali festeggiamenti relativi a questo traguardo tanto grande e ormai raggiunto una realtà concreta, in onore soprattutto dei tantissimi tifosi e supporters sparsi in giro per il mondo.

Non potendo raggiungere singolarmente porta a porta ciascuno di essi, l’Inter vuol comunque rendere omaggio a quanti vivono quotidianamente la città di Milano e quanti vi faranno un salto per l’occasione, con un tour cittadino ben studiato a mezzo di un bus scoperto che girerà per diversi punti focali della mappa cittadina.

Tutto pronto per il tour cittadino, Milano si tinge di nerazzurro

Proprio in giornata è infatti giunta l’attesissima conferma da parte del Comune di Milano sulle tempistiche precise di svolgimento di tali festeggiamenti in programma da tempo per il prossimo weekend, nello specifico domenica, a margine della sfida interna di campionato contro il Torino.

Oltre questo, in larga misura, il comunicato ufficiale diramato evidenzia soprattutto l’itinerario che il bus nerazzurro percorrerà. Fino alle ore 20 – si legge – i festeggiamenti prenderanno parte nelle seguenti zone o aree: “via Achille, piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via M. D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza 25 Aprile, Bastioni di porta Nuova, via M. Gioia, viale della Liberazione, via Ferdinando di Savoia (contromano), piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni (contromano), piazza del Duomo”.

Milano si tingerà di nerazzurro ancora una volta per l’occasione e sarà grande momento di festa per tutti, anche per coloro i quali non vivono il calcio da vicino o ne sono affascinati soltanto in parte. A presidiare le varie zone della città sopraelencate via saranno anche forze di ordine pubblico per garantire un sano e limpido svolgimento della parata.