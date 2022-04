Nocerino: “Auguro a Barella di fare qualche gol in più perché li ha nei piedi”

Inter, l’ex centrocampista Antonio Nocerino ha voluto fare un elogio ma anche un rimbrotto a Nicolò Barella

L’ex centrocampista di Palermo e Milan, per citare solo le principali squadre in cui ha giocato, Antonio Nocerino, è stato ospite della diretta su Twitch di Calciomercato.com. Il calciatore, che in carriera ha raggiunto le 485 presenze e segnato 28 reti tra serie A, serie B e comprendendo anche la sua esperienza nella Major League Soccer, il campionati americano, nel quale ha disputato con l’Orlando City due stagioni nel 2016 e 2017, ha voluto dare il suo parere, molto positivo. sul collega di reparto Nicolò Barella. Queste le sue dichiarazioni in merito: “A me Barella piace tanto, credo sia tra i centrocampisti più forti. Gli auguro solo di fare qualche gol in più perché li ha nei piedi“. In effetti, è quello che si augurano anche i tifosi della squadra meneghina, visto che in questa stagione, con la rete segnata contro il Verona, il centrocampista nerazzurro è arrivato solo a quota tre, mentre è molto positivo lo score degli assist, ben dieci.