Il rinnovo è solo una formalità, l’Inter non molla il suo obiettivo numero uno

Accordo fino al 2026 ma in chiave mercato non cambia nulla, l’Inter resta favorita sul Milan per giugno

Il Sassuolo ha comunicato nella giornata odierna di aver raggiunto un accordo sul rinnovo di contratto del centravanti Gianluca Scamacca, obiettivo di punta del mercato nerazzurro, fino a fine giugno 2026.

La notizia, tuttavia, non desta alcuno scalpore. Anzi, la stessa mossa è stata riservata al compagno di squadra Frattesi, per il quale si era iniziata a muovere anche la Juventus, così come è stato fatto a Bremer dalla dirigenza granata del Torino. Ai rispettivi club, infatti, assicurarsi – anche se per poco – i prolungamenti dei rapporti di lavoro coi proprio calciatori garantisce un rendiconto positivo in fase di chiusura dei bilanci stagionali.

Scamacca e Bremer all’Inter, Frattesi pende sul fronte Juve

Fronte mercato, il succo non cambia affatto. Scamacca, salvo cambi di direzione clamorosi, si aggregherà all’Inter scalzando la concorrenza milanista. Lo stesso vale per il difensore brasiliano. Quanto a Frattesi, il centrocampista resta un obiettivo caldo per diversi club ma i bianconeri sono favoriti.