Lavoro personalizzato per de Vrij, potrebbe saltare Spezia-Inter

Ancora del lavoro individuale personalizzato per il difensore de Vrij, su Inzaghi ricade la scelta di preservarlo in Spezia-Inter

Giungono dai campi d’allenamento del ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile degli aggiornamenti sulle condizioni fisiche del difensore centrale Stefan de Vrij, reduce da una ricaduta muscolare nel corso del passato impegno di campionato contro il Verona.

Dopo che l’equipe medica aveva reso noto di non voler eseguire alcun esame strumentale d’accertamento sull’affaticamento alla coscia, lo staff di preparatori si è messo subito al lavoro per assegnare al calciatore una serie di esercizi individuali di recupero e potenziamento ad alta intensità per garantirgli la presenza in vista dell’imminente sfida fuori casa contro lo Spezia di Thiago Motta.

In dubbio Spezia-Inter, de Vrij in forze per il derby di coppa

Questi aggiornamenti lasciano dunque ben sperare i tifosi, ma Inzaghi potrebbe decidere di preservare le energie del centrale in vista del ben più ostico impegno di Coppa Italia contro il Milan in programma martedì 19 aprile. Al suo posto contro lo Spezia, come già accaduto in precedenza, potrebbe subentrare D’Ambrosio.