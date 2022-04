Ballotta: “L’Inter quella più completa dal punto di vista dell’organico, ma ha avuto tanti alti e bassi”

Inter, l’ex portiere Marco Ballotta ha dato il suo parere sulla lotta Scudetto indicando la squadra di Simone Inzaghi come favorita per la vittoria finale

Dopo Walter Zenga, un altro ex portiere ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto. Il sito JuventusNews24.com, ha raggiunto Marco Ballotta per avere un’opinione sulla lotta a tre per la conquista del campionato.

L’ex estremo difensore di Modena, Lazio e Inter, ha spiegato come in questo momento vede favorita la squadra di Simone Inzaghi e ha dichiarato in merito:

“Al momento dico l’Inter, perché è quella che può avere il punto di vantaggio se vince il recupero contro il Bologna. Adesso devono parlare i numeri. Non potranno gestire solo quel punto di vantaggio, però sei davanti ed è sicuramente un vantaggio. Ma quest’anno mi sembra quasi che nessuno voglia vincerlo questo scudetto. Ci sono compagini lì davanti che non sono attrezzate per poter lottare sempre per portare a casa il risultato: l’Inter era quella più completa dal punto di vista dell’organico, ma anche lei ha avuto tanti alti e bassi“.