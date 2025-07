Inter, il colpo ideale è norvegese: si chiude per 30 milioni

L’Inter può mettere a segno un colpo norvegese sul calciomercato: l’affare può chiudersi per circa 30 milioni di euro

Negli ultimi giorni, è cambiata una delle priorità per l’Inter sul calciomercato. I nerazzurri aspettano di completare diverse cessioni, tra cui quella di Mehdi Taremi, per poi regalare a Cristian Chivu quello che tanto cerca durante la sessione estiva. Negli ultimi summit che l’allenatore ha avuto con il club ha avanzato una richiesta ben precisa.

Il tecnico ha sottolineato la volontà tattica di trasformare l’Inter, soprattutto in determinate partite, e di puntare anche su un 3-4-2-1 che avevamo visto già in Serie A nel finale della scorsa stagione con Simone Inzaghi in panchina. In quel caso, era stato l’acquisto di Zalewski a cambiare le cose e a offrire nuove soluzioni tattiche.

La musica potrebbe cambiare, invece, per Chivu che vorrà già iniziare ad agosto con possibilità e idee anche piuttosto distanti rispetto a quelle del tecnico di Piacenza. C’è voglia di novità, qualità e spregiudicatezza, tutti fattori che potrebbe portare in dote un grande acquisto sul calciomercato internazionale e che potrebbe cambiare anche gli equilibri della prossima Serie A.

Chivu vuole un fantasista: occhio al colpo norvegese

È chiaro, dunque, che una delle priorità di Chivu sia ottenere un fantasista in grado di cambiare la veste tattica dell’Inter, saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Negli ultimi giorni, si è parlato a più riprese di Nkunku e Asensio, ma entrambi non sono nomi facili da raggiungere e lo spagnolo è anche vicino al trasferimento al Fenerbahce.

In ogni caso, l’identikit è stato tracciato e ci sono ancora due mesi scarsi sul calciomercato per trovare il nome giusto al giusto prezzo. Un calciatore a cui prestare grande attenzione è sicuramente Antonio Nusa. Molti di voi lo ricorderanno per aver fatto impazzire l’Italia nel recente match di qualificazione ai Mondiali contro la Norvegia.

Nusa non ha avuto grande continuità nell’ultima stagione con la maglia del Lipsia, ma è molto bravo nell’uno contro uno e ha ampi margini di crescita, tanto che molti addetti ai lavori lo considerano un vero e proprio craque nel suo ruolo. Può crescere anche in finalizzazione, ma può giocare in molte posizioni e svariare su tutta la trequarti.

Per acquistarlo servono 30-35 milioni di euro, una cifra neanche troppo esagerata rispetto ai prezzi che circolano sul calciomercato per questo tipo di calciatori.