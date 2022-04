Pioli: “Gara decisiva ma che non inciderà sullo scudetto. Conosciamo bene l’Inter”

Le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli alla vigilia del derby Inter-Milan, gara valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Ancora poco più di 24 ore e poi sarà nuovamente tempo di Inter–Milan. Una sfida che va già avanti da un’po’ di tempo in campionato, ma che questa volta pare protrarsi anche in Coppa Italia.

Gara da dentro o fuori quella di domani. Lo sanno bene entrambi i tecnici e questa volta, a dire la sua ci ha pensato lo stesso Stefano Pioli durante la propria conferenza stampa.

Ecco le sue parole raccolte da Interlive.it:

SUGLI INFORTUNI – “Calabria e Romagnoli sono da valutare e li vedremo oggi. Anche Gabbia è uscito un’po’ malconcio, ma credo che possa essere a disposizione per domani”.

INTER–MILAN– “Non è una gara che inciderà sulle sorti dello scudetto. Resta indubbiamente una sfida decisiva che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia, ma sappiamo benissimo qual è il nostro percorso in campionato e dobbiamo far di tutto pur di provare a vincere tutte le partite che mancano da qui sino al termine della stagione”.

PRECEDENTI STAGIONALI – “Qualsiasi esperienza sia positiva che negativa ci ha permesso di diventare una squadra consapevole dei propri mezzi. Conosciamo bene i nostri avversari così come loro conoscono noi. Non conta nulla essere ancora imbattuti nei derby stagionali e quindi dovremo essere bravi a non abbassare la guardia e a rimanere concentrati per tutto l’arco dei 90 minuti”.

INTER – “Chiaro che ci saranno momenti nel quale dovremo accelerare e altri nel quale dovremo gestire la partita. Sappiamo che l’Inter può essere in grado di far male a campo aperto ma non ci resta far altro che leggere la partita nel miglior modo possibile”.

DERBY D’ANDATA – “Credo che il nostro modo di giocare contro l’Inter sia sempre stato molto simile nel corso di questa stagione. Abbiamo un piano di gioco e dovremo essere in grado di attuarlo in campo. Conta solo essere imprevedibili e non dare punti di riferimento”.

OBIETTIVO STAGIONALE – “Dobbiamo fare il possibile per poter superare la stagione scorsa. La finale di Coppa Italia può essere un punto di partenza e proprio per questo restiamo concentrati sulla partita di domani sera”.

SULLA TREQUARTI – “Sarà fondamentale riuscire a schermare Brozovic e proprio per questo, vedendo le caratteristiche credo che sia molto più probabile che giochi uno tra Kessiè e Krunic piuttosto che Brahim“.