Inter-Milan, Inzaghi punta sugli undici titolari dell’andata

Alla vigilia del derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, Inzaghi studia la formazione titolare. Potrebbe scendere in campo la stessa dell’andata

La gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan ed Inter, terzo derby cittadino della stagione, è stata da molti definita una delle peggiori uscite dei nerazzurri incapaci di impensierire la difesa rivale ed avversaria. A tratti c’è chi sostiene che la formazione di Inzaghi sia stata persino fortunata a non aver subito reti, per pura imprecisione da parte degli uomini di Pioli.

Domani sera la sfida si ripete ancora per la quarta volta, con la speranza che possa riservare qualche sorpresa in più entro i novanta minuti regolamentari di gioco. Affinché questo possa accadere, Inzaghi ha lavorato duro col gruppo in queste ultime giornate, inclusa la mattinata di Pasqua. Sulla formazione titolare, in ogni caso, non dovrebbero esserci dubbi: il tecnico piacentino vuol giocarsi il tutto per tutto con gli undici migliori di cui dispone, gli stessi che hanno calcato ‘San Siro’ un mesetto fa. Fra i pali, dunque, confermato Handanovic. Sulla linea di difesa a tre, ci dovrebbero essere i soliti Bastoni, Skriniar e de Vrij fresco di recupero. A centrocampo, esterni compresi, ci saranno Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella e Dumfries. In attacco non si risparmiano energie per Lautaro e Dzeko. Da non tralasciare, ciononostante, qualche possibile sorpresa dell’ultimo minuto.

Inter-Milan, i probabili undici di Inzaghi

A seguire la probabile formazione titolare che Inzaghi potrebbe schierare in campo contro il Milan.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, de Vrij; Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries; Lautaro, Dzeko.