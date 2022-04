Molina: ecco il suo pensiero sulla lotta scudetto e sul connazionale Dybala

Inter, Nahuel Molina ha dato il suo parere sia sul connazionale Paulo Dybala sia sulla lotta scudetto

Il difensore dell’Udinese Nahuel Molina, è stato intervistato da Tuttosport. Il calciatore, che sta vivendo un momento particolarmente positivo nella squadra friulana, tornata prepotentemente in auge dopo la bella vittoria casalinga con l’Empoli, ha dato il suo parere sul suo connazionale e compagno in nazionale Paulo Dybala. Queste le sue parole: “Ci siamo incrociati qualche volta in Nazionale, abbiamo un buon rapporto. Paulo è un grandissimo giocatore, ideale per qualsiasi top club“.

Naturalmente, non poteva mancare la domanda sulla lotta scudetto e gli hanno chiesto la sua favorita e il giocatore ha risposto prontamente e senza alcuna esitazione ha detto: “L’Inter“. In ogni caso, la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare proprio l’Udinese alla 35sima giornata di campionato alla Dacia Arena, una trasferta sicuramente non facile ma che potrebbe regalare, in caso di vittoria nerazzurra, un ulteriore spinta verso l’obiettivo finale che è la seconda stella.