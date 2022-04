Lautaro: “Ci sono parole che non mi piacciono. Do tutto per l’Inter”

Lautaro è stato il migliore in campo del derby col Milan. Con una doppietta, l’argentino ha trascinato l’Inter in finale di Coppa Italia

“Lavoriamo per questo, per portare l’Inter sempre in alto”. Così Lautaro dopo il derby che i nerazzurri hanno vinto, conquistando l’accesso alla finale di Coppa Italia, grazie alla sua doppietta: “E’ stata una serata indimenticabile, sono contento perché giocheremo un’altra finale – ha aggiunto l’argentino al microfono di ‘Sport Mediaset’ – Allo stadio c’erano i miei genitori e la mia famiglia, i gol sono per loro che mi danno la spinta per non farmi cadere”.

“Cosa penso del pubblico? Niente, io do tutto per questa maglia. Come detto, ci sono parole che non mi piacciono… – ha risposto Lautaro tornando sulle critiche ricevute in questi mesi e le voci di calciomercato che lo danno come partente in estate – Se questa vittoria ci dà maggior forza in ottica Scudetto? Siamo tranquilli, mancano sei partite che dobbiamo affrontare tutte come quella di stasera”.