Mandorlini: “Il campionato dell’Inter è cambiato dopo la vittoria di Torino contro la Juve”

Inter, l’ex Andrea Mandorlini ha dato il suo parere sulla lotta scudetto e non da per scontata la vittoria in tutte le prossime sei gare di campionato

L’ex giocatore dell’Inter Andrea Mandorlini, ora allenatore in attesa di un’altra opportunità dopo la sua ultima esperienza al Padova in serie C dal 2019 al 2021, ha dato la sua opinione sul campionato italiano intervistato da Radio Kiss Kiss. Nonostante la netta vittoria della squadra di Simone Inzaghi nel derby disputato solo due giorni fa e valido per l’accesso alla finale di Coppa Italia, il tecnico ha dichiarato che: “Lo slancio di autostima regalato da una finale di Coppa Italia conquistata battendo il Milan 3-0 non garantisce per forza all’Inter i favori del pronostico nella corsa scudetto”. Poi ha aggiunto: “Le cose possono cambiare in fretta, credo che il campionato dell’Inter sia cambiato completamente mentalmente dopo la vittoria di Torino contro la Juve. Gli è girata bene anche martedì col Milan, ma è un’Inter diversa che ha passato il momento negativo. Quello che è successo alla squadra di Inzaghi può succedere anche alle altre lì davanti. Mancano ancora 5 gare e un po’ di chance di vittoria per il Napoli rimangono. Tre settimane fa pensavo che il Napoli fosse la più accreditata a vincere perché giocava meglio di tutti e aveva entusiasmo. Dispiace, ma può succedere che le milanesi rallentino e il Napoli vincendo sempre può ancora farcela“.