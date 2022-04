Svamberg: “Il Bologna può fare bene e vincere con Udinese e Inter”

Inter, il centrocampista del Bologna Mattias Svamberg ha parlato delle prossime sfide con Udinese e Inter

Domenica 24 aprile alle ore 15.00, si disputerà allo stadio Dall’Ara Bologna-Udinese, poi mercoledì 27 aprile, sempre nell’impianto emiliano, verrà finalmente recuperata la gara della 20esima giornata di serie A tra la squadra di casa e l‘Inter. In merito a questi due incontri, il centrocampista della formazione felsinea Mattias Svamberg, è stato intervistato dal sito ufficiale del Bologna. Dopo aver fatto soffrire la Juventus, che solo in zona Cesarini è riuscita a pareggiare con Vlahovic il gol di Arnautovic, il giocatore ha spiegato che la squadra è pronta per le prossime sfide. Queste le sue dichiarazioni: “Quella di domenica sarà sicuramente una gara tosta perché loro puntano molto sulla fisicità, ma so che se giochiamo come abbiamo fatto negli ultimi tempi possiamo portare a casa i tre punti. Della sfida contro l‘Inter posso dire che ad oggi ci sentiamo di poter fare bene e vincere con tutti”. Il centrocampista, al Bologna dal 2018 ha ampiamente superato le 100 presenze in serie A, mentre con la Nazionale svedese per ora vanta solo, si fa per dire, 18 incontri disputati.