Inter-Roma, pesante tegola per Mourinho

Il calciatore non è partito alla volta di Milano col resto del gruppo giallorosso, spazio al sostituto contro l’Inter

Giocatori e staff della Roma hanno lasciato da poco l’aeroporto di Fiumicino in direzione di Milano, dove ad attenderli ci sarà domani l’Inter di Inzaghi. Ad esser stato tagliato fuori improvvisamente dal gruppo, però, è il centrocampista Bryan Cristante.

Non sono ben note le motivazioni di questa decisione, ma stando a quel che si apprende andrebbero ricercate in un problema fisico accusato proprio nella giornata odierna. Pesante tegola per Mourinho che dovrà rimpiazzare il proprio titolare con il sostituto Veretout, non proprio una delle primissime scelte del tecnico portoghese in questa stagione. L’assenza di Cristante si aggiunge a quelle di Zaniolo e Fuzato.