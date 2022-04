Juve-Inter battaglia infinita: colpo a centrocampo da 37 milioni

Juventus e Inter potrebbero incrociare i rispettivi destini per l’ennesima volta anche sul mercato. C’è un possibile obiettivo comune che potrebbe infuocare la contesa

L’Inter e la Juventus non hanno sostanzialmente mai lottato per lo stesso tipo di obiettivo in questa stagione di Serie A. I nerazzurri campioni d’Italia puntano a bissare lo scudetto dello scorso anno, mentre i bianconeri hanno vissuto un’altra annata di transizione nonostante il ritorno di Massimiliano Allegri. Nello specifico Vlahovic e soci hanno come target primario quello della qualificazione Champions, mentre al contrario in estate le strade delle due grandi rivali potrebbero incrociarsi su un obiettivo di mercato.

Sia l’Inter che la Juventus hanno nel centrocampo un reparto che potrebbe parzialmente cambiare. Più solido e talentuoso quello di Inzaghi che a conti fatti dovrebbe più che altro andare a rimpolpare il pacchetto della alternative con la caccia aperta ad un vice Brozovic di qualità. Al contrario i bianconeri dovranno metter mano profondamente alla mediana con i nomi di Jorginho e Sergej Milinkovic-Savic che circolano. Con l’uscita possibile di Arthur però la dirigenza della Juve potrebbe lavorare su un altro tipo di pista anche.

Calciomercato Inter, Ceballos nel mirino della Juventus: sorpasso ai nerazzurri

Stando a quanto evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ gli occhi della Juventus potrebbero tornare su Dani Ceballos, che era già finito nel mirino dell’Inter come vice Brozovic. Dal ruolo di regista a quello di mezzala fino a quello di trequartista: la duttilità non manca allo spagnolo per cui i nerazzurri punterebbero alla formula del prestito.

Si tratta di una pista impraticabile a queste condizioni, con la Juventus che al contrario potrebbe inserirsi ed approfittarne cercando un accordo da 10/12 milioni di euro con un quadriennale da 4/4,5 milioni a Ceballos. Nello specifico si tratterebbe di un totale con Decreto Crescita di circa 25 milioni, che uniti a quelli del cartellino fanno 35-37 milioni di euro.