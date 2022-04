Da Vidal a Caicedo, le possibili alternative contro il Bologna

Si tratta sempre di equilibri, dentro e fuori dal campo. Equilibri di forze, di qualità, di energie, di risorse. A sole cinque partite dal fotofinish di questo campionato estremamente combattuto, Simone Inzaghi ha da selezionale gli undici che affronteranno nel turno infrasettimanale di recupero il Bologna.

Al di là dei soliti volti noti che potrebbero o meno popolare il ‘Dall’Ara’, l’attenzione va riposta su coloro che siedono per lo più in panchina e potrebbero finalmente avere qualche minuto in più a disposizione. Non soltanto Vidal, assente nel match contro la Roma e del quale il tecnico piacentino non ha avuto impellente necessità, ma anche Gagliardini, Vecino ed il centravanti Caicedo.

Caicedo, solo un’ombra tra le fila dell’Inter

Per l’ex Lazio e Genoa, in particolare, quella attuale non è stata una stagione felice: tanti problemi muscolari e soli quattro minuti di gioco da quando è approdato a Milano a gennaio. Col passare del tempo il suo ruolo è diventato molto marginale, a tal punto da esser preso in considerazione soltanto nel caso in cui uno degli attaccanti dell’Inter avesse dato forfait per infortunio.