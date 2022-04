Zhang: “Nelle prossime settimane ogni giorno è importante e dobbiamo concentrarci”

Inter, il presidente Steven Zhang ha voluto per un momento seguire un altro sport ed ha assistito al Gran Premio dell’Emilia Romagna

Il presidente dell’Inter Steven Zhang dimostra di amare anche altri sport oltre al calcio. Il dirigente ha voluto infatti assistere al Gran Premio dell’Emilia Romagna ed era presente oggi ad Imola per la gara automobilistica. Naturalmente Sky Sport ne ha approfittato per intervistarlo. Queste le sue parole, sulla giornata vissuta ieri allo stadio Giuseppe Meazza che ha visto la squadra di Simone Inzaghi, battere 3-1 la Roma di José Mourinho e riportarsi momentaneamente al primo posto in classifica. Queste le sue parole: “Ieri è stata una giornata fantastica. La squadra e l’allenatore hanno fatto un ottimo lavoro in questa stagione, faccio loro i complimenti. Adesso dobbiamo solo caricarci per il finale, chiudere gli occhi e restare concentrati. Nelle prossime settimane ogni giorno è importante e dobbiamo concentrarci per proseguire su questa strada”. Quando gli hanno nominato la parola scudetto e gli hanno chiesto un’opinione sulla possibile vincitrice, il numero uno dell‘Inter ha spiegato: “Adesso non diciamo la parola, siamo concentrati e pensiamo a vincere la prossima gara con il Bologna“.