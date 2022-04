L’addio all’Inter si avvicina: arrivato il via libera alla trattativa

L’avventura con l’Inter sta per giungere al termine. Ecco la sua probabile destinazione futura

Due mesi circa e si consumerà il suo addio all’Inter dopo due stagioni con pochi alti e molti bassi. In scadenza a giugno 2023, i nerazzurri avrebbero però la possibilità di risolvere il contratto con un anno di anticipo pagando una sorta di penale-buonuscita.

Stiamo parlando di Arturo Vidal, out contro la Roma per una distorsione alla caviglia rimediata nel derby e quasi certamente indisponibile anche per la sfida di domani col Bologna valevole per il recupero della prima giornata di ritorno di Serie A. Il cileno sta per concludere la sua esperienza ad Appiano, con il suo futuro che dovrebbe essere in Brasile.

Calciomercato Inter, Vidal autorizza i suoi agenti a trattare col Flamengo

La prossima destinazione di Vidal sarà, probabilmente, il Flamengo. Già più volte e pubblicamente, ll numero 22 nerazzurro ha espresso il suo desiderio di vestire la maglia dei rossoneri. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Goal.com’, il classe ’87 cileno ha dato il via libera al suo entourage a trattare con il ‘Rubronegro’. La richiesta dell’ex Juve potrebbe essere di due anni e mezzo di contratto, va detto però che all’interno della società di Rio de Janeiro c’è chi non vede di buon occhio il suo arrivo considerati età e ingaggio (l’attuale all’Inter è di circa 6 milioni netti) molto alto.