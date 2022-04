Serie A, 35esima giornata: designato l’arbitro di Udinese-Inter

Designato l’arbitro di Udinese-Inter, gara valevole per la 35esima giornata di Serie A

Sono stati resi noti nella giornata di oggi le designazioni arbitrali che avranno il compito di dirigere la prossima 35esima giornata del campionato di Serie A. Sale ora l’attesa nello scoprire a chi sarà stata affidata Udinese–Inter, gara valevole per la sedicesima di ritorno.

Udinese–Inter affidata a Daniele Chiffi. A lui l’arduo compito di dirigere una gara così delicata per le sorti future dei nerazzurri. A sfidarsi questa volta saranno da un lato l’Inter di Simone Inzaghi, mentre dall’altro l’Udinese di Gabriele Cioffi (ormai aritmeticamente salva da un po’ di giornate a questa parte). Un match che non dovrebbe affatto far mancare alcuna emozione, in quanto si affrontano da una parte il miglior attacco del torneo, mentre dall’altra i bianconeri; i quali sono reduci dallo splendido successo maturato in casa della Fiorentina per 0-4. Discorso inverso per quanto riguarda i nerazzurri invece. Gli attuali campioni d’Italia hanno infatti l’obbligo di dover ritrovare la vittoria dopo la clamorosa frenata che li ha contraddistinti nel recupero della 20esima giornata contro il Bologna, ma resta anche altrettanto chiaro il fatto che Cioffi e i suoi non daranno vita facile ad Handanovic e compagni.

Udinese-Inter, arbitra Chiffi: i precedenti con entrambe le squadre e non solo

Quarto gettone stagionale per quanto riguarda Daniele Chiffi coi nerazzurri. Il direttore di gara ha già diretto per ben tre volte l’Inter in stagione e -dopo averli guidati nelle gare con Empoli, Genoa e Fiorentina– gli toccherà nuovamente assistere gli attuali campioni d’Italia anche nel match contro l’Udinese. Restano a 8 i precedenti dell’Inter con il giudice di gara. Con lui i nerazzurri hanno ottenuto 4 vittorie e 4 pareggi. Tutt’altra storia per quanto riguarda le ‘zebrette’. I bianconeri hanno difatti ottenuto 2 sole vittorie, 2 pareggi e ben 3 sconfitte con l’arbitro della sezione di Padova (l’ultima, il 2 maggio 2021 in Udinese–Juventus 1-2). A coadiuvarlo ci saranno Tolfo e Pagliardini. Quarto uomo designato Baroni e al VAR ci sarà direttamente la coppia Banti–Volpi.