Ora Klopp è un ‘pericolo’: 80 milioni per far tremare l’Inter

Jurgen Klopp ha rinnovato il proprio rapporto col Liverpool legandosi indissolubilmente alla società britannica. Il mercato dei ‘Reds’ può passare anche dall’Inter

È notizia recente quella del rinnovo contrattuale di Jurgen Klopp che lega il proprio destino ulteriormente a quello del Liverpool, società a cui nel corso degli anni ha dato tanto ottenendo risultati eccezionali. Anche questa stagione ne è conferma, con i ‘Reds’ in lotta testa a testa per il titolo col Manchester City e favoritissimi per arrivare in finale di Champions League. Il tedesco ex Dortmund ha quindi rinnovato con il Liverpool fino al 2026 ed è stato lo stesso tecnico ad annunciarlo in un video: “Questo è il mio posto”.

Un posto in cui Klopp sta benissimo e che lo ha visto diventare definitivamente uno dei migliori allenatori degli ultimi 20 anni. Una vera e propria leggenda che spera di continuare a vincere ancora a lungo. Un legame inscindibile con Liverpool e la sua gente che porterà il tecnico tedesco ad incrementare ulteriormente i suoi già grossi poteri in sede di calciomercato.

Calciomercato Inter, Barella non è più intoccabile: addio multimilionario dopo il rinnovo

Il potere decisionale di Klopp è quindi sempre più preponderante all’interno dei meccanismi del Liverpool, che al netto di un’annata magica ancora da completare, pensa già al prossimo futuro. Una delle possibili richieste del tedesco potrebbe portare i ‘Reds’ a bussare in casa Inter per Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo che alcune fonti non danno più così intoccabile, è molto stimato dallo stesso Klopp che lo ha elogiato in diverse circostanze. Al tedesco piacerebbe anche se servirebbe però sempre un’offertona da almeno 80 milioni di euro per provare ad intavolare una situazione con l’Inter, che senza esborsi pazzeschi ha tutte le intenzioni di tenerlo.