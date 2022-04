Sansone: “Mi dispiace per Radu ma sono convinto che comunque si riprenderà”

Inter, l’attaccante del Bologna Nicola Sansone torna a parlare del suo gol che ha visto coinvolto il portiere Ionut Radu

Mercoledì sera allo stadio Dall’Ara di Bologna non c’è stata solo l’inaspettata sconfitta della squadra nerazzurra, con la vittoria per 2-1 della squadra di Sinisa Mihajlovic, ma si è svolto anche un piccolo dramma sportivo che ha visto coinvolto il secondo portiere Ionut Radu, autore di una clamorosa papera che ha regalato il gol della vittoria alla squadra di casa. Durante la conferenza stampa in vista della gara di domani sera allo stadio Olimpico di Roma tra la formazione di José Mourinho e i rosso-blu, era presente anche l’autore del gol vittoria Nicola Sansone. Gli hanno domandato, se nell’azione in questione l’estremo difensore nerazzurro avesse toccato o meno il pallone e lui ha spiegato: “Non saprei è stato tutto molto rapido, ma io per sicurezza ho segnato“. Poi ha voluto consolare il portiere dell‘Inter e ha aggiunto: “È stato bello, mi dispiace per Radu ma sono convinto che comunque si riprenderà“.