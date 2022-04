Ventola: “A Bologna l’Inter non ha giocato da Inter e mi ha deluso”

Inter, Nicola Ventola ‘bacchetta’ la squadra di Simone Inzaghi per la sconfitta di Bologna ma pensa positivo per la lotta scudetto

L’ex attaccante Nicola Ventola, in nerazzurro dal 2001 al 2003, ha partecipato alla puntata sulla BoboTv sul canale Twitch di Christian Vieri. L’ex calciatore, ha voluto dare il suo parere sulla sconfitta della squadra di Simone Inzaghi a Bologna e ha detto: “Quando la partita si mette come si era messa, avendo la ‘fortuna‘ di passare in vantaggio, devi continuare a macinare gioco. L’Inter, invece, faceva pressione e costruiva gioco troppo lentamente. In questo modo il Bologna ha preso fiducia perché i nerazzurri non spingevano con gli esterni e non creavano superiorità numerica. Insomma, mi ha deluso la difficoltà nell’affondare il colpo. C’era un continuo rallentamento dello sviluppo: l’Inter non ha giocato da Inter. Ma per me, lo scudetto, è ancora un affare da 50 e 50”. Anche tra i tifosi della ‘Beneamata’ i pareri sono molto discordanti: ci sono quelli convinti e ottimisti che la questione scudetto sia ancora aperta e quelli pessimisti che già si preparano a un’estate di sfottò da parte dei tifosi rossoneri.