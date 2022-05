Conte per vincere subito: doppio assalto Inter da 150 milioni

Antonio Conte e il Tottenham stanno lottando per un posto Champions ma c’è già un altro club di Premier che potrebbe fare follie per lui con un occhio all’Inter

Antonio Conte ha salutato l’Inter la scorsa estate al termine di un biennio che ha comunque portato in dote uno scudetto importante e che mancava da tanto. Da quel momento il tecnico salentino, dopo un periodo di pausa di una manciata di mesi, ha proseguito la sua carriera con un ritorno in Premier League, ancora una volta a Londra ma sulla panchina del Tottenham.

Avventura a stagione avviata per provare a riportare in Champions League gli ‘Spurs’ in una lotta al quarto posto agguerrita fino alla fine con Arsenal e Manchester United. La battaglia si fa aspra mentre un’altra società di Premier League estremamente ambiziosa pensa già al futuro corteggiando proprio l’allenatore ex Inter.

Calciomercato, Conte al Newcastle per vincere subito: insieme a lui due interisti da 150 milioni

Il Newcastle ha rimesso in piedi la propria stagione prima col cambio di allenatore e poi grazie ad un calciomercato di gennaio ben assestato e decisivo per ottenere una salvezza che fino a novembre/dicembre si stava complicando. Ora i bianconeri hanno messo le marce alte con una serie di risultati impressionanti che hanno portato comodamente il Newcastle sopra la linea di galleggiamento e prontissimi a proseguire il proprio percorso ambizioso di crescita.

Nello specifico il primo tassello per l’estate potrebbe essere proprio l’allenatore, con la suggestione Antonio Conte. Pif vuole puntare a vincere subito e il tecnico salentino, già nel mirino del Paris Saint-Germain, può in tal senso rappresentare la soluzione più giusta. Con lui l’ex nerazzurro potrebbe volere Lautaro e Bastoni per un doppio colpo pienamente nelle corde economiche della proprietà da 140-150 milioni di euro, al netto di tutte le resistenze e difficoltà del caso. Si tratterebbe di una ipotesi complicatissima e suggestiva per più fattori.