Su Vidal e Sanchez: “Sarebbe bello averne almeno uno dei due”

Le parole di Pellegrini, allenatore del Betis Siviglia, sui due calciatori cileni Vidal e Sanchez che dovrebbero lasciare la base nerazzurra in estate

In una recente intervista per ‘Bio Bio TV’, il tecnico Manuel Pellegrini ha trattato della possibilità di vedere due suoi connazionali vestire la maglia del Betis Siviglia, club da lui allenato.

“Mi piacerebbe avere uno tra Vidal e Sanchez con me ma non è fattibile dal punto di vista economico. Hanno qualità ma la qualità costa caro”, sottolinea. “Il club non se li può permettere per via dell’alto ingaggio. Alcuni hanno lamentato che io non includa in rosa calciatori cileni, non è così. Chiamo soltanto chi penso possa essere utile”, conclude poi Pellegrini.

L’addio dei due calciatori cileni dall’Inter è infatti prossimo e le loro future destinazioni sono ancora avvolte nel mistero. C’è chi specula sugli Stati Uniti, patria di talenti d’altri tempi, chi invece confida nel fatto che due campioni del loro calibro possano ancora fare la differenza nel difficile calcio europeo.