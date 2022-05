Non c’è l’Inter nel suo futuro: a breve visite mediche e firma

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le notizie provenienti dalla Germania. Il difensore firmerà a costo zero, ma non coi nerazzurri

Interessava all’Inter, ma non fino al punto di ingaggiarlo. Accostato in verità anche a Juventus e Roma, il difensore in scadenza a giugno ha preso la sua decisione.

Stiamo parlando di Matthias Ginter, centrale tedesco legato al Borussia M’Gladbach fino al termine della stagione. Il suo futuro non sarà all’Inter, né in un altro club italiano bensì ancora in Germania. A sorpresa, come riporta ‘Sport1’, il 28enne si legherà al Friburgo dove è nato ed è calcisticamente cresciuto prima del salto al Borussia Dortmund.

Calciomercato Inter, Ginter al Friburgo: visite mediche e firma imminenti

Secondo la stessa fonte teutonica, dopo Borussia-Lipsia in programma stasera Ginter dovrebbe recarsi a Friburgo per svolgere le rituali visite mediche e apporre la firma sul contratto.